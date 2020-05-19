Переговоры Украины и РФ не приведут к окончанию войны на Донбассе

Такое мнение озвучил российский историк и философ Игорь Чубайс в интервью mnews.

По его словам, Россия не отпустит Украину.

"Думаю, это невозможно. Эти переговоры нужны Путину не для того, чтобы поддержать Украину, а освободиться от санкций. Вот какая у него задача. А, чтобы освободиться от санкций, нужно как-то сыграть, что мы как бы и не против, это же братский народ. Так они покажут Западу, что мы все из себя такие, можем даже задержанных лиц выпустить", - отметил он

Кроме того, историк уверен, что для разрешения конфликта на Донбассе переговоров между Украиной и РФ недостаточно.

Игорь Чубайс

"Война закончится тогда, когда будет восстановлена территориальная целостность Украины. Сейчас Украина силой эти вопросы решить не может, потому что это огромные жертвы. Чтобы решить проблемы Донбасса, нужна мощная международная поддержка. А сейчас в Европе думают не о том, как ужесточить санкции против России, а как их отменить", - заключил он.

Игорь Чубайс

Ранее в одном из интервью Чубайс заявил, что в конфликте между Украиной и РФ вина полностью лежит на плечах Кремля, а президент Владимир Путин единолично отдал приказ о вторжении, а признание президента РФ о том, что он считает украинцев "братским" народом вызывает сомнение.

"Вот интересно, если Путин говорит, что Украина и Россия — братский народ, тогда что российские войска делают в Донбассе, почему идёт война, а Крым стал частью РФ? Мы же братский народ, по его мнению", - отметил он.