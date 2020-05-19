Переговоры Украины и РФ не приведут к окончанию войны на Донбассе

Такое мнение озвучил российский историк и философ Игорь Чубайс в интервью mnews.

По его словам, Россия не отпустит Украину.



"Думаю, это невозможно. Эти переговоры нужны Путину не для того, чтобы поддержать Украину, а освободиться от санкций. Вот какая у него задача. А, чтобы освободиться от санкций, нужно как-то сыграть, что мы как бы и не против, это же братский народ. Так они покажут Западу, что мы все из себя такие, можем даже задержанных лиц выпустить", - отметил он



Кроме того, историк уверен, что для разрешения конфликта на Донбассе переговоров между Украиной и РФ недостаточно.

"Война закончится тогда, когда будет восстановлена территориальная целостность Украины. Сейчас Украина силой эти вопросы решить не может, потому что это огромные жертвы. Чтобы решить проблемы Донбасса, нужна мощная международная поддержка. А сейчас в Европе думают не о том, как ужесточить санкции против России, а как их отменить", - заключил он.

Ранее в одном из интервью Чубайс заявил, что в конфликте между Украиной и РФ вина полностью лежит на плечах Кремля, а президент Владимир Путин единолично отдал приказ о вторжении, а признание президента РФ о том, что он считает украинцев "братским" народом вызывает сомнение.

"Вот интересно, если Путин говорит, что Украина и Россия — братский народ, тогда что российские войска делают в Донбассе, почему идёт война, а Крым стал частью РФ? Мы же братский народ, по его мнению", - отметил он.



