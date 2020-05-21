Укрзализныця собирается возобновить пассажирские перевозки в дальнем сообщении

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время инспекционного осмотра станции "Киев-Пассажирский" в четверг, 21 мая.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров", - отметил министр.

Ранее мы сообщали, с 22 мая в Украине запустят общественный транспорт в городах, а также пригородный. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, статистика позволяет ввести ослабления раньше, чем планировалось. Впрочем, транспорт между областями пока запускать не собираются, так как к этому готовы только 6 областей.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности", - сообщал Зеленский.

Помимо запуска транспорта, в Украине принято решение о возобновлении работы 66 пропускных пунктов на границе.

"Проектом предполагается возобновить движение в 66 пунктах пропуска на границе с Евросоюзом и Республикой Молдова. Реализация проекта возобновит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словацкой республикой, Румынией и Молдовой. Остаются временно закрытыми пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью из-за эпидемической ситуации", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, запуск метро и открытие отелей, Шмыгаль раскрыл украинцам все нюансы: "Уже на следующей неделе..."

Как сообщала Politeka, украинцы смогут отправиться на курорты, транспорт запущен: «можно поехать в…»

Также Politeka писала, что по украинцам ударят новыми ограничениями и правилами: "С 7 июня начнут штрафовать за..."