В Украине запустят транспорт к популярным домашним курортам

В связи с карантином в Украине продолжают действовать ограничения на передвижение областного, пригородного, железнодорожного и авиатранспорта. Кроме того, остается закрытым метро в крупных городах. Следующий этап ослабления ограничительных мер запланирован на 22 мая, когда Украина должна будет перейти на так называемый адаптивный карантин.

Ожидается, что с этого дня на маршруты городов и областей выйдет дополнительный транспорт.

В свою очередь, на западной Украине решили использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы способствовать развитию внутреннего туризма. Людям помогут добираться до известных украинских курортов и здравниц. Так, во Львов пустили автобусы из Дрогобыча, Схидницы и Моршина.

«На период карантина, во время первого этапа ослабления, частично запустили транспортное сообщение между городами в виде специальных рейсов. Перевозчики сообщают про маршруты к таким областным центрам: Дрогобыч-Львов, и курортных Схидницы и Моршина – "Схидница-Львов", "Моршин-Львов», - сообщается в Телеграм-канале «Місто Лева».

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о дальнейших шагах по снятию ограничений.

Так, следующие этапы ослабления карантина запланированы на 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня.

Глава Минздрава рассказал, что критериями для смягчения ограничений являются заболеваемость на 100 тысяч населения конкретной области за последние семь дней, заполненность больниц, принимающих больных китайским вирусом, а также количество тестирований в области.

Если область соответствует критериям, то она сможет перейти на следующий этап смягчения карантина.

Напомним, карантин в Украине рекордно продлили, экстренное заявление Минздрава.

Как сообщала Politeka, новые правила жизни вступают в силу в Украине с 22 мая, что изменится.

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