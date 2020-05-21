В Офисе президента и Кабмине разрабатывают рекомендации, связанные с началом пляжного сезона

В частности, названа предварительная дата открытия пляжей - 7 июня, передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал Легитимный.

Отмечается, что пляжи заработают с учетом некоторых важных условий. Обязательные рекомендации и определенные ограничения касаются также домов отдыха, санаториев, отелей и т.д.

Главная особенность - маленький процент зараженных в регионе. По данным источника Легитимного в ОП - там "понимают, что люди все равно пойдут массово на пляжи в жаркую погоду, поэтому надо подготовиться и оповестить всех жителей страны о нормах безопасности, которые необходимо будет соблюдать".

Уже есть наработки, что пляжи необходимо будет разделить на секторы «квадраты», чтобы предотвратить скопление людей. Кроме того, пляжные комплексы обяжут соблюдать дистанцию и правила безопасности, иначе заведения будут штрафовать.

Напомним, Минздрав анонсировал запуск пляжного сезона. При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что будет запрещено посещать пляжи пожилым люди и тем, у кого есть хронические заболевания. На пляже нужно будет придерживаться безопасной дистанции (не менее 2 метров) и соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, чихать и кашлять в одноразовую салфетку, использовать маски.

Ляшко добавил, что все, кто будут обеспечивать отдых украинцев на пляжах, должны будут работать в масках.

Отметим, пляжный сезон стартует и на морях, и на реках.

Принимая решение о запуске летнего отдыха, в правительстве опирались на опыт европейских держав. В частности, пляжи открылись во Франции и Италии. Желающих попасть на море оказалось в этих странах так много, что люди вынуждены были часами ждать в очередях, чтобы выполнить требования социальной дистанции.