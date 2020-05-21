В Офисе президента и Кабмине разрабатывают рекомендации, связанные с началом пляжного сезона
В частности, названа предварительная дата открытия пляжей - 7 июня, передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал Легитимный.
Отмечается, что пляжи заработают с учетом некоторых важных условий. Обязательные рекомендации и определенные ограничения касаются также домов отдыха, санаториев, отелей и т.д.
Главная особенность - маленький процент зараженных в регионе. По данным источника Легитимного в ОП - там "понимают, что люди все равно пойдут массово на пляжи в жаркую погоду, поэтому надо подготовиться и оповестить всех жителей страны о нормах безопасности, которые необходимо будет соблюдать".
Уже есть наработки, что пляжи необходимо будет разделить на секторы «квадраты», чтобы предотвратить скопление людей. Кроме того, пляжные комплексы обяжут соблюдать дистанцию и правила безопасности, иначе заведения будут штрафовать.
Напомним, Минздрав анонсировал запуск пляжного сезона. При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что будет запрещено посещать пляжи пожилым люди и тем, у кого есть хронические заболевания. На пляже нужно будет придерживаться безопасной дистанции (не менее 2 метров) и соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, чихать и кашлять в одноразовую салфетку, использовать маски.
Напомним, Минздрав озвучил правила работы клиник, что изменилось: "Посещать можно только....".
Как сообщала Politeka, у Зеленского выдали новые сроки ослабления карантина, планы под угрозой: "Следующий этап...".
Также Politeka писала, что запуск транспорта в Украине, главный санврач Ляшко назвал важную дату: "Поедет лишь в тех регионах...".