Жители села Лихобора во Львовской области устроили протест против массовой вырубки карпатского леса

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил местный активист Василий Курий. Происшествием заинтересовалась прокуратура.

18 мая протестующие перекрыли дорогу в Сколевском районе и не пустили лесозаготовительные бригады с лесовозами в заповедное урочище Магура, где они до этого валили лес. Около 30 человек предьявили свои требования: остановить бездумное уничтожение Карпат, засадить вырубленные участки, восстановить дороги, испорченные грузовиками, построить стену у склона для защиты от обвалов.

"Произвол лесхозов во всей красе; в Сколевском районе лесная мафия имеет сильные позиции, но это не испугало - у доведенных до отчаяния бойков лопнуло терпение", - отметил Василий Курий.

Позднее активист сообщил, что правоохранители узнали о требованиях жителей села и приняли меры против вырубки лесов:

"И вот, не прошло и суток, как получили ответ. На публикацию отреагировала Прокуратура Львовской области. По факту незаконной вырубки открыто уголовное производство. На месте вырубки работала следственно-оперативная группа. Надеемся, виновных привлекут к ответственности".

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