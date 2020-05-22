Украинцам напомнили о том, чего нельзя делать в день святого Николая Чудотворца
22 мая христиане отмечают день одного из самых почитаемых святых. Его считают чудотворцем, ведь при жизни он помогал обездоленным и утопающим, исцелял больных от смертельных недугов, спасал от смерти младенцев и невинных людей. После смерти Николай Чудотворец стал покровителем детей и моряков.
22 мая – день Летнего Николая. В этот день мощи Чудотворца перенесли из Ликии в город Бар, что в Италии.
В этот день верующие по традиции надевают чистые и новые вещи. Также в праздник Летнего Николая Чудотворца полагается умываться утренней росой, что поможет на долгие годы сохранить красоту и здоровье. Кроме того, в этот день разрешается планировать свадьбу.
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Однако, есть и ограничения, которые верующим рекомендуют не нарушать в день святого. Так, на Летнего Николая запрещено:
- использовать колющие и режущие предметы. Исключение составляет готовка еды и работа в огороде;
- стричь волосы и ногти;
- употреблять мясные, молочные и прочие продукты животного происхождения;
- заниматься рукоделием;
- стирать;
- отказывать в просьбах нуждающимся;
- заниматься ремонтными работами.
Отметим, что память Николая Чудотворца чтут весной, летом и зимой. В день рождения святого – 11 августа – празднуют день Николая Осеннего. А день его смерти – 19 декабря – считается Зимним Николаем.
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