19 декабря — день, когда Святой Николай приносит подарки и детям, и взрослым, которые не перестают верить в чудеса

По легендам и поверьям, Святой Николай сделал много добрых дел для тех, кто всем сердцем верил в чудеса, вопреки горестям и бедам.

Подарки-николайчики

Самое вкусное и приятное в этот день, когда святой Николай приносит подарки. Считается, что святой Николай в ночь с 18 на 19 декабря ходит по земле и кладет деткам подарки под подушки или в сапожки, чтобы утром малыши обрадовались долгожданному сюрпризу.

Подарки от святого Николая достаются детям, которые были послушными. Он наблюдает за их поведением круглый год, записывая все поступки ребенка в свою волшебную книжку.

В день, когда святой Николай приносит подарки, его сопровождает необычная свита — два ангела и два чертика, которые напоминают святому из его записей о хороших и плохих поступках малыша.

Кроме того, в канун праздника Николай Чудотворец выпекает печенье в виде звездочек в подарок детям. А подарки, которые попадают в мешок старца и которые ребята находят утром, называют николайчиками.

Обычаи

В день 19 декабря, когда святой Николай приносит подарки, хозяин дома должен проснуться на рассвете и обойти все хозяйство, заглянув обязательно в хлев и покормив животных. Если вдруг его кто-то опережал, следующий год мог принести несчастье в семью.

Когда отец возвращался, вся семья надевала праздничную одежду и шла в церковь на утреннюю службу. А после угощали сладостями племянников, крестников и детей-сирот.

После службы проходило пышное застолье, на которое приглашали не только родственников и друзей, но и тех, с кем были в ссоре. Отказаться от такого приглашения считалось грехом.

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