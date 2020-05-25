В мае верующие украинцы отмечают Вознесение Господне 2020. У христиан этот день считается одним из самых значимых событий, Politeka.net расскажет вам, что означает праздник, почему он появился, как и когда его правильно отмечать.

Какого числа будет Вознесение Господне 2020

Вознесение Господне всегда празднуется на 40-й день после Пасхи, когда христиане отмечают воскресение Иисуса Христа после распятия на Голгофе. Как гласит Священное писание, после воскресения Сын Божий еще 40 дней оставался среди людей.

В христианстве есть праздники с постоянной датой, такие как Рождество и Благовещение, а есть такие, которые каждый год отмечают в разное время. Многие события привязаны к Пасхе - самому главному моменту для православных. Дату Пасхального воскресенья определяют по специальному календарю - Пасхалии, а уже от нее отсчитывают дни до Вознесения.

В 2020 году Пасху отмечали 19 апреля, поэтому Вознесение нужно праздновать 28 мая. Этот праздник всегда приходится на четверг, но торжество продолжается еще и в пятницу.

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Вознесение Господне: история

Происхождение праздника описано в Евангелиях от Марка и Луки, а также в книге Деяний святых апостолов. После распятия и воскресения Иисус Христос еще больше месяца провел на земле, общаясь со своими учениками и последователями. На 40-й день Мессия собрал апостолов в поселении Вифания неподалеку от Иерусалима. Спаситель благословил своих учеников на горе Елеон и рассказал о том, что вскоре они будут крещены Святым Духом, чтобы дальше нести божью истину. После этого Иисус на глазах у людей вознесся на Небеса во плоти.

После этого два ангела сообщили собравшимся о том, что в будущем Христос должен вернуться на землю - судить живых и мертвых. Апостолы пришли в Иерусалим и рассказали об этих событиях.

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Что означает Вознесение Господне

Во время праздника Вознесения Господня христиане вспоминают о событиях на Елеонской горе, описанных в Библии. Вознесение Иисуса символизирует надежду человечества на спасение. Отправившись к Господу, Мессия открыл дорогу в Царство Небесное для всех людей. Но перед уходом он подчеркнул, что остается со своими последователями духовно.

Исследователи подчеркивают, что Иисус вознесся на Небеса в человеческом теле (во плоти), которое было покрыто ранами от гвоздей и копья стражника. Таким образом, он превознес человечество и доказал, что каждый может обрести вечную жизнь благодаря своей вере.

Праздник 28 мая завершает Пасхальный период, а потому называется «отдание Пасхи». Число 40 (столько дней проходит от Воскресения до Вознесения) является сакральным еще с библейских времен и часто встречается в Священном писании. Так 40 дней шел дождь, вызвавший всемирный потоп, столько же Моисей водил евреев по пустыне после Исхода из Египта.

Христиане начали праздновать Вознесение Господне по всему миру примерно с IV века. В православии эта дата имеет особое значение, верующие исповедуются, просят друг у друга прощения, а священники устраивают праздничные службы.

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Вознесение Господне 2020: традиции и приметы

Православный праздник Вознесения имеет давние традиции. Христиане начинают готовиться за день до великой даты - со среды. Согласно обычаям, нужно сходить в церковь: исповедаться и причаститься. Священники проводят в храме обряд отдания Светлого воскресения Христова.

В среду принято также порядок в доме и дворе, готовить блюда для праздничного стола. Издавна украинцы клали возле окна кусочек хлеба, а здания украшали весенними цветами и цветущими ветвями деревьев.

В ночь на четверг христиане проводят торжественное Всенощное бдение, в сам праздник Вознесения в храмах устраивают особое богослужение. Для литургии священнослужители надевают торжественные белые одеяния, читают стихи из Священного Писания о чуде вознесения Христа на небо и произносят молитвы. В честь праздника звонят церковные колокола, а также выносят Плащаницу.

Праздник традиционно приходится на будний день, поэтому после служения можно заниматься насущными делами. Так как пост в этот день не соблюдают, можно есть любую еду. Как правило, в Украине празднуют в кругу родственников и близких гостей за богатым столом.

На следующий день, в пятницу, также проводят богослужение с молитвами. По старой традиции, в этот день прихожане несут святить храмах пироги с зеленым луком и печенье в форме лесенки, которая символизирует восхождение на Небеса. В церковь также приносят хлеб, который делят на три части: одну треть оставляют церкви, другую – раздают нищим, а оставшийся кусочек несут домой и съедают за праздничным столом.

Украинские хозяйки пекли на Вознесение особые блины под названием "Божья окутка". В некоторых регионах также делали лепешки с творожной начинкой и краями в виде ступенек.

В народе считается, что нужно помянуть умерших родственников, однако церковь этого не поощряет.

Что нельзя делать на Вознесение Господне 2020:

встречать праздник в грязном доме;

пропускать церковное богослужение;

ругаться, ссориться, сквернословить;

делать тяжелую работу по дому;

стричь волосы;

выбрасывать мусор;

отказывать в помощи нуждающимся;

просить у Господа денег во время молитвы.

Приметы на Вознесение Господне 2020

В древние времена появилась традиция вешать под крышей дома яйцо, которое курица снесла в день Вознесения. Считается, что такой оберег будет защищать домочадцев от всего дурного.

Если на Вознесение выдалась хорошая погода, то она продержится до дня Святого Михаила. В 2020 году этот праздник будет 4 октября. А вот дождь, по народным приметам, сулит болезни и плохой урожай.

В народе также считают, что роса, выпавшая в день Вознесения Господня, может исцелять недуги, а полезные свойства трав усиливаются до Ивана Купала.

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