Украинских школьников ждут большие нововведения уже в сентябре

Так, в.и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий рассказала, что с сентября в школах сохранятся технологии дистанционного обучения, а также будут использоваться технологии смешанного обучения, которое практиковалось в период карантина. Такое заявление она сделала в эфире одного из украинских телеканалов.

«Я думаю, что технологии дистанционного обучения будут использовать в школе больше, и мы перейдем к другому формату обучения. То есть, будут сочетаться и классно-урочная система и технологии смешанного обучения. С сентября-месяца, я думаю, что они будут лучше использоваться в наших школах», − сообщила в.и.о. министра.

Она рассказала о так называемом «корректирующем обучении». Учителя проверят, как школьники выучили материал во время карантина. Акцентируется, что здесь будет индивидуальный подход.

Отмечается, что Министерство образования не устанавливает сроки, но эту работу предусматривают сделать в сентябре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Офисе президента Владимира Зеленского так прониклись проектом онлайн-обучения, что решили продлить его на весь учебный год.

Так, заместитель главы ОП Юрий Костюк заявил, что онлайн-школу нужно вести целый учебный год и для всех классов без исключения. Однако программу нужно подготовить лучше.

Он отметил, что это можно сделать на Youtube-канале Минобразования, где уже есть более 200 тысяч подписчиков.

Напомним про вероятную отмену уроков истории Украины: в сеть попал скандальный документ "Слуги" Брагара, «это дно».

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