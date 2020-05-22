Украинских школьников ждут большие нововведения уже в сентябре
Так, в.и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий рассказала, что с сентября в школах сохранятся технологии дистанционного обучения, а также будут использоваться технологии смешанного обучения, которое практиковалось в период карантина. Такое заявление она сделала в эфире одного из украинских телеканалов.
«Я думаю, что технологии дистанционного обучения будут использовать в школе больше, и мы перейдем к другому формату обучения. То есть, будут сочетаться и классно-урочная система и технологии смешанного обучения. С сентября-месяца, я думаю, что они будут лучше использоваться в наших школах», − сообщила в.и.о. министра.
Она рассказала о так называемом «корректирующем обучении». Учителя проверят, как школьники выучили материал во время карантина. Акцентируется, что здесь будет индивидуальный подход.
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Отмечается, что Министерство образования не устанавливает сроки, но эту работу предусматривают сделать в сентябре.
Напомним, ранее сообщалось, что в Офисе президента Владимира Зеленского так прониклись проектом онлайн-обучения, что решили продлить его на весь учебный год.
Так, заместитель главы ОП Юрий Костюк заявил, что онлайн-школу нужно вести целый учебный год и для всех классов без исключения. Однако программу нужно подготовить лучше.
Он отметил, что это можно сделать на Youtube-канале Минобразования, где уже есть более 200 тысяч подписчиков.
Напомним про вероятную отмену уроков истории Украины: в сеть попал скандальный документ "Слуги" Брагара, «это дно».
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