Народный депутат Украины от "Слуги народа" Евгений Брагар, который предлагал оплатить коммуналку, продав собаку, снова отличился

На этот раз он предложил отменить уроки истории Украины в школе.

По мнению нардепа, курс истории в пятом классе является поверхностным и низкоинформативным. Соответствующее обращение на имя и.о. министра образования и науки Украины Любомиры Мандзий Брагар опубликовал у себя в Facebook, но позже удалил пост.

Отметим, что сам нардеп окончил исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, магистр, аспирант КНУ.

Неожиданное предложение нардепа вызвало большой резонанс.

"Сегодня он вновь проявился и показал, что если человек один раз уже "брагарил", то теперь его уже не остановить. В общем, он не долго думал и написал депутатское обращение в Министерство образования. Суть этого текста проста – курс истории за 5 класс слишком прост, а ученики перегружены, поэтому отменяйте изучение истории. К чёртовой матери! И попросил сообщить ему о результатах рассмотрения его обращения. Не знаю, какую детскую травму нанес Брагару в детстве учитель истории, но к чему это привело мы видим", – написал бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза в Facebook, прикрепив фото обращения.

Отметим, идея «слуги народа» огорошила украинцев.

«Это даже не смешно, это пугает», «Когда же это закончится? Интересно, мы дна достигли?», «Этот из команды проффессора януковичуса, одногрупники», «Так два класса, три коридора достаточно, если больше, то начнут думать!!», «Но их клонируют этих слуг народа?! Что ни слуга, то гений!! Боже за что такое проклятие?», - пишут в сети.

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