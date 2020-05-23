Климатолог рассказала, что приготовила природа украинцам на июнь 2020 года



Свой прогноз озвучила заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова.

По ее словам, нас ждут резкие смены погоды, также ожидаются грозы, штормовые ветра, шквалы.

Температурные качели будут терзать украинцев весь июнь: столбик термометра будет подниматься до 25 градусов тепла, но продержится там недолго - потом температура будет снижаться.

По ее прогнозу, такие перепады будут происходить каждые 3-4 дня.

"По нашим прогнозам, первая половина июня будет очень неустойчивой в плане погоды. Но температура воздуха будет все равно выше нормы. Хотя такой утомительной жары +30 не будет", - отметила она.

Лишь начиная со второй половины июня погода будет немного напоминать о лете, но не обойдется и без дождей. Такая ситуация продержится аж до середины июля.

"А вот что будет дальше, мы будем еще анализировать. В августе обычно появляются уже высокие температуры, +30. Но этот месяц тоже может оказаться неустойчивым, будут волны холода, волны жары", – заключила климатолог.

Ранее мы сообщали, согласно информации народного синоптика Натальи Диденко, несмотря на то, что 23 мая западную часть Украины ожидает солнечная погода, в воскресенье, 24 мая, эту территорию снова накроет атмосферным фронтом с дождями.

Кроме того 24 мая небольшие дожди также возможны в восточной части плюс Днепр и Запорожье. Вдоль полосы Чернигов-Киев-Кропивницкий-Одесса существенные осадки маловероятны.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.