На выходных, 23-24 мая Украину накроет холодная погода и дожди

Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталка Диденко, передает Politeka.net.

"В субботу-воскресенье, влага и холодная погода продлится", - поделилась она прогнозом.

По словам Диденко, 23 мая дожди пройдут в центральных и южных регионах, в Харьковской области, а также в некоторых северных районах Украины. В то же время, в Запорожье, Луганске, Донецке и Николаеве сильных осадком не предвидится.

24 мая атмосферный фронт доберется до Западной Украины и обрушит на нее дожди. Небольшие осадки прогнозируются на Востоке, в Днепропетровской и Запорожской областях. "А вдоль полосы Чернигов-Киев-Кропивницкий-Одесса существенные осадки маловероятны", - подчеркнула синоптик.

Погода в эти дни будет прохладной: ночью средняя температура по стране будет от +3 до +8 градусов. 23 мая возможны морозы на Западе, Севере и в Центре. Днем же, согласно прогнозам, температура может подняться до +17 градусов.

В Киеве погода будет холодная и влажная, но без сильных дождей. Температура будет колебаться от +3 до +6 ночью и от +12 до +16 днем.

Наталья Диденко посоветовала готовиться как к похолоданию, так и к потеплению, чтобы быстро сменить одежду. Она добавила, что на следующей неделе ожидается потепление.

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