В Мининфраструктуры объяснили, почему еще не возобновили продажу железнодорожных билетов и чего именно приходится ждать

Как передает Politeka.net, в телеграм-канале министерства сообщили, что "Укрзализныця начнет продажи билеты, как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций". А пока в ведомстве ждут этого решения.

До этого в Мининфраструктуры информировали украинцев, что после завершения карантина не планируется повышение стоимости железнодорожных билетов. Отмечалось, что перевозчики должны обеспечить доступные цены, чтобы быстрее восстановить работу транспорта и преодолеть возможные психологические барьеры у пассажиров.

Ранее мы писали, Укрзализныця объявила о возобновлении пассажирских перевозок, в том числе и дальнего сообщения, с 1 июня 2020.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров", - обращали внимание украинцев в Мининфраструктуры.

Напомним, 25 мая в Украине запустили метро. Правда, работает этот вид общественного транспорта теперь с новыми правилами.

Всем пассажирам, необходимо использовать средства индивидуальной защиты – маски или респираторы, а также соблюдать дистанцию в полтора метра в вестибюлях, очередях к кассам и терминалам самообслуживания, а также на платформах.

"В случает признаков ОРВИ не пользоваться метро", – категорично заявил глава Минздрава Максим Степанов.

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