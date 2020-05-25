В Минрегионов представили законопроект, благодаря которому собираются сносить дома по всей Украине

Как сообщает Politeka.net, эксперты указали подводные камни нововведений изданию "Сегодня".

По данным Госстата в январе 2019 года в Украине насчитывалось 4,31 млн квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Эксперт в сфере девелопмента и строительства Назар Бенч заявляет, что в стране насчитывается около 45 тысяч домов, изношенных на 61%-80%, и 17 тысяч домов, где небезопасно находиться людям. В большинстве своем - хрущевки.

Новый закон перекладывает большую часть работ по сносу на местные власти. Им придется определять состояние домов и решать, необходима ли реконструкция. Кроме того, они будут составлять планы и создавать фонды финансирования.

Авторы документа прописали, что для реконструкции многоквартирных домов необходимо провести собрание владельцев квартир. На реконструкцию, в том числе и на снос, должны согласиться собственники, чья суммарная площать превышает 75% от общей.

Экономист Александр Хмелевский отмечает, что новый закон устраняет некоторые недостатки предыдущего, но и он неидеальный. В частности, застройщикам будет невыгодно использовать освободившиеся участки после реконструкции.

"Непонятно, куда будут отселять жителей. Сначала застройщик должен построить за собственные средства жилье, отселить туда жителей дома, подлежащего реконструкции, а потом уже осуществлять реконструкцию", - отметил эксперт. - "Такая процедура потребует дополнительных средств застройщика и ставит под сомнение прибыльность проекта. Ведь фактически придется строить два дома, а квартиры можно будет продать только в одном".

Еще один минус законопроекта - не прописана процедура проведения конкурса для застройщиков. Это грозит разгулом коррупции и махинации в строительной сфере, считает глава Национальной украинской ассоциации жилья Диана Гранцева.

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