Украинцы будут платить за использованное голубое топливо по новым расценкам

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба монополиста "Нафтогаза".

Сообщается, что в последнем месяце весны оптовая цена на газ для населения снизилась на 21%, если сравнивать с показателями за предыдущий месяц.

Как сообщили в пресс-службе монополиста, что цена 2,3 грн за кубометр указана без учета ПДВ, наценки газопоставщиков и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Если сравнивать с расценками за апрель 2020 года, то цена на газ для простых потребителей снизилась на 21%, а если с аналогичным периодом в 2019 году - на 62% меньше.

"По данным аналитиков НАК "Нафтогаз Украины", в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где через основательную подготовку к предыдущему отопительному сезону и теплую зиму накопился фактически годовой объем добычи газа государством - 17,5 млрд кубометров", – проинформировала пресс-служба монополиста.

Ранее мы рассказывали, что украинцы смогут оплатить коммуналку с льготой. В частности, этой возможностью смогут воспользоваться жители Киева.

Специальное предложение ссостояло в следующем: если украинец оплачивал коммунальные услуги до 20-го числа нынешнего месяца, тогда для него предусмотрена скидка в размере 10%.

Но на время ограничительных мер такое предложение распространяется на всех, кто оплатит услуги до конца текущего месяца.

"Решение о льготном периоде оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер. У нас была норма скидки 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца", – сказано в сообщении.

Напомним, "Пустили тузика с молотка": задолжавшие за коммуналку украинцы расплачиваются собаками, Брагар ликует

Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку пересчитали: готовьте кошельки.