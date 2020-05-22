Народные депутаты поддержали скандальный законопроект № 2424, по которому теперь каждый, кто вылетает из аэропорта, должен будет платить сбор

Об этом на своей странице сообщил известный украинский журналист и телеведущий Константин Стогний, передает Politeka.net.

«Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает сдирание сбора с каждого пассажира, что вылетает из аэропорта. Проект закона 2424 поддержали 237 лучших из лучших украинского народа. Или кто там их выбрал?!», – пишет он.

Стогний признался, что не силен в тонкостях «эффективной украинской экономической модели», и не совсем понимает, насколько еще один сбор укрепит экономику Украины и доверие граждан к отечественной налоговой системе, но выделил один наиболее «жирный» момент всей этой затеи.

«Считаю великой мерзостью зарплату и пенсию платить гривнами, а налоги и сборы собирать долларами», – подытожил он.

Отметим, что, согласно законопроекта, ставка такого сбора для каждого пассажира, который будет летать по Украине, может составить 50 центов, а при вылете за границу эта сумма вырастет в пять раз и составит два с половиной доллара.

Что же касается перемещения грузов, то на территории Украины ставка за тонну груза будет в размере 2,5 долл, а в случае перемещения международных грузов в страну или со страны она вырастет до 10 долларов за тонну.

Украинцы не скрывают своего возмущения очередной выходкой депутатов.

«А меньше воровать они не хотят попробовать? Или себе премии не выплачивать по 500%? 😡😡😡», «Понятное дело - доходы упали, а аппетиты те же. Делить и отнимать - вот и вся нехитрая государственная арифметика. Приумножать и прибавлять - намного сложнее, их этому не учили», «Твари, уже скоро воздух за бортом самолётов продавать начнут! Мультфильм "Чипполино" начало», «Ну почему, когда в Верховную Раду попадают люди, за максимально короткий срок становятся гнидами, да ещё и мозги выветриваются мгновенно», «Ну, БРАВО, панове! Нашли ещё одну статью доходов! Надо предложить снимать с пенсионеров налог на перемещение по местности. Это будут колоссальные отчисления в бюджет», – иронизируют пользователи под публикацией.

Напомним, наказывать за долги по коммуналке будут по-новому.

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