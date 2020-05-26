Украина готова к третьему этапу ослабления карантина

Уже с 1 июня украинцев ждет ряд послаблений, на работу смогут вернуться сотрудники сферы обслуживания, а также персонал, задействованный в железнодорожных и автомобильных перевозках.

Как сообщил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, с 1 июня в Украине возобновят работу спортзалы и бассейны. Также возобновятся межобласные перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом. Разрешат занятия в группах не более 10 человек. Это позволит возобновить работу многим курсам, а также автошколам. Правда, для старта третьего этапа должны быть достигнуты некоторые индикаторы эпидемиологической ситуации.

В ближайшие несколько дней Минздрав расскажет, каких правил должны придерживаться спортзалы и бассейны, чтобы начать работу.

Глава Минздрава Максим Степанов, в свою очередь, заявил, что с 1 июня мы не сможем полноценно посещать рестораны и другие заведения общественного питания. Их полноценная работа возможна не ранее 10 июня. В министерстве отметили, что эпидемиологическая ситуация на данный момент не позволяет полностью восстановить работу кафе.

Кроме этого, пока нет разрешения на запуск детских лагерей. Их работу разрешат на последнем этапе выхода из карантина.

Напомним, что в Украине запускают транспорт, открывают офисы и детсады: экстренное заявление Минздрава.

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