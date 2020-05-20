З 22 травня в Україні запустять роботу громадського транспорту, а з 25 травня запрацюють дитячі садки. Ослаблення карантину буде супроводжуватися низкою правил і обмежень

Як розповів президент Володимир Зеленський під час прес-конференції, 22 травня в Україні запустять громадський транспорт у містах, а також приміський транспорт. Відзначається, що статистика дозволяє ввести ці ослаблення раніше, ніж планувалося. Втім, транспорт між областями поки не збираються запускати, так як до запуску внутрішнього сполучення готові лише 6 областей.

Крім цього, з 25 травня відкриються дитячі садки. В МОЗ розроблять низку правил, які забезпечать безпеку відвідувачів закладів для дошкільнят. Вихователів та персонал дитячих садків повинні забезпечити засобами захисту. Групи заборонять перемішувати. Якщо погода буде дозволяти, вихователі повинні будуть віддавати перевагу іграм на свіжому повітрі. Рекомендовано відсторонити від роботи людей з групи ризику. Температурний скринінг стане обов'язковою умовою для відвідування саду – температуру дітям будуть вимірювати кожні чотири години.

У МОЗ розробили правила і для офісів, які дозволять їм почати роботу. До повного завершення карантину офіси повинні забезпечити температурний скринінг на вході в приміщення, носіння масок, обробку рук антисептиками. Крім цього, співробітники офісу не повинні сидіти занадто близько один до одного. Згідно з нормами, встановленими відомством, в офісі повинно бути не більше 1 людини на 10 квадратних метрів. Між ними має бути відстань не менше 1,5 метра.

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