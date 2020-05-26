Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан может поплатиться за выходку с козой в зоопарке

Как сообщает Politeka.net, адвокат Алексей Шевчук инициировал против него уголовное производство, о чем написал на своей странице в Facebook.

Накануне Андрей Богдан отправился в Киевский зоопарк, который только открылся после карантина. В сети появилось видео, как экс-глава ОП бьет козу по голове и дергает его за рога.

Алексей Шевчук считает, что Андрея Богдана следует привлечь к уголовной ответственности "за жестокое обращение с животными". Автор инициативы подчеркнул: "Ждем реакцию полиции".

Пользователи социальной сети отреагировали на возможное преследование Богдана. Многие украинцы считают, что ему стоит ответить за свои действия в зоопарке:

"Отшлепает Андрей кого-то еще"; "По делам ему. Надо думать, прежде чем что-то сделать публично, особенно перед детьми"; "Хайпить вредно"; "Богдан ведёт себя как быдло"; "Все правильно!!! Этот урод так на камеру сделал, а что он исполняет без публики, у*бок. Это его надо в зоопарк и по ушам хлопать, пока не отпадут".

Напомним, Богдан на Сейшелах пустился во все тяжкие и поиздевался над украинками: «Девочки, такое дело…»

Как сообщала Politeka, СМИ сообщили о коронавирусе у Богдана: где заразился, роковые подробности.

Также Politeka писала, что холостяк Богдан ошарашил количеством детей и их приданым: "29 объектов недвижимости".