Андрей Богдан после увольнения с поста главы Офиса президента Украины вовсю развлекается на Сейшелах

Политик ранее уже делился с украинцами фотографиями со своего отпуска на райском курорте на своей странице в Фейсбук, передает Politeka. Однако, как выяснилось, даже в таком прекрасном месте у Богдана возникли проблемы. Об этом он рассказал в своем новом посте.

«Девочки тут такое дело)))) Приехал на Сейшелы а тут скукатища... Никто не хочет прилететь в гости??? Поддержать так сказать в трудную минуту))))) А то совсем изгоревался я))) безвластие», - написал политик.

Его пост не мог не вызвать бурного обсуждения в комментариях. Однако, позже выяснилось, что Богдан свою проблему решить так и не смог.

«В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и умственно страшненькие», - написал Богдан.

Свой пост бывший глава ОП сопроводил серией фотографий с курорта, на одной из которых на фоне островов заметен едва различимый женский силуэт.

Стоит отметить, что незадолго до своего увольнения и путешествия на острова Андрей Богдан расстался с девушкой. После Нового года многие замечали подавленное настроение у главы Офиса, объясняя это политическими проблемами. Но, как выяснилось, дело в любви.

«Он был в какой-то апатии, работал спустя рукава, уходил из Офиса в часа два-три дня. Выглядел очень грустным. Стал избегать посещения публичных мероприятий», - цитируют журналисты знакомого Богдана.

Как стало известно, Анастасия Сличная, с которой Богдан долгое время встречался, съехала от политика. В декабре они вместе отдыхали за границей, но после возвращения в Украину их отношения испортились. Сейчас Настя находится в Италии.

«Анастасия уехала из его дома в Конча-Заспе. Их отношения на паузе. Из-за этого Андрей некоторое время был в подавленном состоянии. Но сейчас уже отошел и вновь включился в работу», - рассказали источники.

Напомним, стало известно о драме в личной жизни Андрея Богдана: «Он в подавленном состоянии».

Как сообщала Politeka, у Зеленского удивили признанием об увольнении Богдана: «Президент обещал разобраться».

Также Politeka писала, что Богдан в трусах поиздевался над украинцами, заговорив словами соратника Путина.