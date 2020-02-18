Андрей Богдан после увольнения с поста главы Офиса президента Украины вовсю развлекается на Сейшелах
Политик ранее уже делился с украинцами фотографиями со своего отпуска на райском курорте на своей странице в Фейсбук, передает Politeka. Однако, как выяснилось, даже в таком прекрасном месте у Богдана возникли проблемы. Об этом он рассказал в своем новом посте.
«Девочки тут такое дело)))) Приехал на Сейшелы а тут скукатища... Никто не хочет прилететь в гости??? Поддержать так сказать в трудную минуту))))) А то совсем изгоревался я))) безвластие», - написал политик.
Его пост не мог не вызвать бурного обсуждения в комментариях. Однако, позже выяснилось, что Богдан свою проблему решить так и не смог.
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«В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и умственно страшненькие», - написал Богдан.
Свой пост бывший глава ОП сопроводил серией фотографий с курорта, на одной из которых на фоне островов заметен едва различимый женский силуэт.
Стоит отметить, что незадолго до своего увольнения и путешествия на острова Андрей Богдан расстался с девушкой. После Нового года многие замечали подавленное настроение у главы Офиса, объясняя это политическими проблемами. Но, как выяснилось, дело в любви.
«Он был в какой-то апатии, работал спустя рукава, уходил из Офиса в часа два-три дня. Выглядел очень грустным. Стал избегать посещения публичных мероприятий», - цитируют журналисты знакомого Богдана.
Как стало известно, Анастасия Сличная, с которой Богдан долгое время встречался, съехала от политика. В декабре они вместе отдыхали за границей, но после возвращения в Украину их отношения испортились. Сейчас Настя находится в Италии.
«Анастасия уехала из его дома в Конча-Заспе. Их отношения на паузе. Из-за этого Андрей некоторое время был в подавленном состоянии. Но сейчас уже отошел и вновь включился в работу», - рассказали источники.
Напомним, стало известно о драме в личной жизни Андрея Богдана: «Он в подавленном состоянии».
Как сообщала Politeka, у Зеленского удивили признанием об увольнении Богдана: «Президент обещал разобраться».
Также Politeka писала, что Богдан в трусах поиздевался над украинцами, заговорив словами соратника Путина.