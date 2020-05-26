Украину продолжат заливать дожди, однако температура начнет постепенно приближаться к летней

Как сообщает Politeka.net, об этом в свежем прогнозе на своей странице в Фейсбук рассказала синоптик Наталья Диденко. Она сообщила, что в среду, 27 мая, погода в Украине будет без особых перемен.

Так, на большей территории страны снова пройдут осадки. Избежать этого удастся только Луганской, Донецкой и Николаевской областям, а также Запорожью.

Ветер будет северо-восточным со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха начнет приближаться к летней, однако пока очень медленно. В большинстве областей столбики термометров покажут от +15 до +19 градусов. Чуть теплее будет в восточных областях и в Днепре с районами. Там воздух прогреется до +17…+22 градусов.

В Киеве 27 мая также пройдет дождь. Ночью температура опустится до +10 градусов, а днем поднимется до +17.

Диденко добавила, что в ближайшее время украинцы могут забыть об устойчивой сухой погоде.

Ранее мы сообщали о том, что за несколько дней до начала лета в Украине выпал снег. Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, сильный снег пошел в Карпатах, где снежные надувы местами достигли 30-40 см. На данный момент в горах очень плохая видимость, а температура воздуха опустилась ниже нуля – до -2 градусов. Такая плохая погода в Карпатах наблюдается уже не первый день. Ранее в сети писали, что снежить в регионе начало еще 24 мая.

Напомним, погода в Украине окончательно слетела с катушек, сугробы растут: фото майского снега.

Как сообщала Politeka, май наплевал на все ожидания украинцев, появился точный прогноз погоды.

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