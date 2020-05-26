За несколько дней до начала лета в Украине выпал снег
Об этом сообщили украинцы в социальных сетях, передает Politeka.net. Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, сильный снег пошел в Карпатах, где снежные надувы местами достигли 30-40 см. На данный момент в горах очень плохая видимость, а температура воздуха опустилась ниже нуля – до -2 градусов. Такая плохая погода в Карпатах наблюдается уже не первый день. Ранее в сети писали, что снежить в регионе начало еще 24 мая.
Кроме этого, жители Закарпатья поделились в сети фотографиями сильного града. Жительница села Тарасовка, что на Тячевщине, Неля Грабова поделилась в сети фотографиями зеленых грядок, засыпанных градом. Жители села отмечают, что непогода уничтожила немало овощей.
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Как известно, майская погода не радует украинцев. Вместо обещанного тепла и сухой погоде, о которой говорили в начале весны народные синоптики, украинцы получили похолодание и дожди.
Согласно прогнозу погоды, дожди продлятся в Украине до конца недели, хоть с четверга и ожидается небольшое потепление. Осадки будут сопровождаться майскими грозами. Температура воздуха будет колебаться в районе 14-17 градусов тепла.
Напомним, что май нанесет новый холодный удар, названа дата: важное предупреждение синоптика.
А еще Politeka писала, что град и майский снег разрывают Украину, стихия обрушилась от Донбасса до Карпат: кадры аномалии.
Также Politeka сообщала, что ураган обрушился на Киев, кадры разрушений: "ни пройти, ни проехать".