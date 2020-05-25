Погода в ближайшие дни не собирается радовать украинцев теплыми и солнечными днями, но скоро ситуация изменится

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, во вторник, 26 мая, циклоничнисть над Черным морем и Турцией принесет дожди в большинство областей Украины.

Температура воздуха высокой не будет. Ближайшей ночью ожидается от +6 до +12 градусов, а днем ​​от +13 +17 градусов. Теплее будет на Закарпатье и местами в южной части, где прогнозируют от +17 до +20 градусов.

Небольшой или умеренный ветер, согласно прогнозу, будет северо-восточного и восточного направления.

Погода в Киеве во вторник, 25 мая также будет дождливой и прохладной. Ночью +10 градусов, днем температура поднимется не на много, прогнозируют всего ​​+14 градусов.

Небольшое потепление придет в Украину со среды, 27 мая.

Более существенное потепление синоптик прогнозирует 1-2 июня, тогда температура поднимется до +20 градусов и даже выше.

Напомним, ранее сообщалось, что июнь принесет в Украину настоящее летнее тепло - 4 числа воздух прогреется до плюс 28 градусов.

Вместе с тем, конец весны и начало лета в Украине будут дождливыми, местами с грозами.

Украинцев предупреждали, что такие резкие колебания температуры в сочетании с дождливой погодой могут вызывать сонливость у метеочувствительных людей.

Эксперты объясняют, что возможны и другие, более серьезные последствия. Поскольку в норме значение температуры тела у человека постоянно, а температура среды меняется все время, организм должен оперативно менять уровень выделения тепла.

При экстремальных термических перегрузках у человека наблюдается нарушения кровообращения и перегрузка работы центров центральной нервной системы. Ученые неоднократно изучали все факты несчастных случаев на дорогах. Оказалось, что при резких температурных перепадах смертность при дорожно-транспортных происшествиях возрастает более чем на 10%.

Особенно вредно резкое понижение температуры, к которому организм не успевает приспособиться. Такое понижение является нагрузкой на нервную систему, иммунную систему и систему кровообращения, а потому опасно для лиц, страдающих пороками сердца, склерозом сосудов, болезнями почек, разнообразными хроническими заболеваниями воспалительного характера. Физически и эмоционально переутомленные люди труднее переносят смену температуры воздуха.

Однако умеренные колебания температуры воздуха не вредны и могут рассматриваться как благоприятный фактор, обеспечивающий физиологически необходимую тренировку организма и его терморегуляторных механизмов.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.