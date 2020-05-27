Украинцы могут не бояться переувлажнения из-за непрекращающихся дождей, ведь в ближайшее время в страну придет потепление, а с ним и испарение лишней влаги

Как сообщают «Українські новини», об этом рассказала начальник отдела агрометеорологии Татьяна Адаменко. По ее словам, обрушившиеся на нашу страну дожди положили конец засухе, что очень важно для урожая.

«Даже на юге есть некоторое смягчение под ранними хлебами - озимыми, ранними яровыми... Это очень важно для урожая, поскольку сейчас растения больше всего нуждаются во влаге. Надеюсь, что переувлажнения не будет, но его не было в Украине давным-давно», - отметила эксперт.

Впрочем, по ее словам, в ближайшее время влага испарится, ведь в страну придет заметное потепление. Так, по прогнозу Адаменко, уже в начале июля температура в стране поднимется до обычных летних показателей, а к 10 числу столбики термометров покажут от +24 до +28 градусов в целом по стране, и до +30 градусов в южных областях.

По прогнозу синоптиков, периодически в Украине будут срываться дожди, но не сильные. Связаны осадки будут с циклоном.

Адаменко также заметила, что такой холодный май в Украине зафиксирован впервые с 1980 года.

Ранее мы сообщали о том, что за несколько дней до начала лета в Украине выпал снег. Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, сильный снег пошел в Карпатах, где снежные надувы местами достигли 30-40 см. На данный момент в горах очень плохая видимость, а температура воздуха опустилась ниже нуля – до -2 градусов. Такая плохая погода в Карпатах наблюдается уже не первый день. Ранее в сети писали, что снежить в регионе начало еще 24 мая.

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