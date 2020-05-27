Жители «ЛНР» начинают прозревать относительно того, в какой ситуации оказались

Так, шахты "Никанор-Новая" в Зоринске не получили обещанного погашения задолженности. Не помог даже бунт. Комментарии разгневанных жителей «ЛНР» приводит журналист и блогер Денис Казанский.

«Не то чтобы я был очень удивлен, но думаю, может я ошибался, можен не такие уж они проходимцы. Ан нет, ошибался», «Тоже так думали, но чуда не случилось… О чем можно говорить, человеческая жизнь здесь ничто», «До людей должно дойти, что это не власть, это мошенники», - пишут они в сети.

Казанский напомнил, что работники шахты из-за невыплаченных зарплат бунтовали в начале мая.

«Шахтерам шахты "Никанор-Новая" в Зоринске, которые бастовали в начале мая, "правительство ЛНР" обещало выплатить долги по зарплате до 25 мая. Но так ничего и не выплатило. Бандиты из ЛНР опять обманули и кинули. Какой сюрприз! Вот это да!», - прокомментировал ситуацию журналист на своей странице в Twitter.

Пользователи сети не прошли мимо такого известия.

«За что боролись, на то и напоролись. Вообще не жалко их», «Там не только лнр, там вся наваросия начала рушиться ещё до построения, вместе с РФией, там "Искандеры" с "Тополями" по осени такое отжигать начнут, шо мама не горюй...», «Самое хреновое, шо те кто больше всего кричал, первыми и с**бнули, причём многие в ненавистную Украину», «И это все из-за измены, лжи, подлости и желания халявы», - пишут в сети.

Напомним, оккупанты обвинили Украину в начале конфликта на Донбассе: «Танки против мирных жителей».

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