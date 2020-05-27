Активный циклон несет в Украину массу "сюрпризов"
Как передает Politeka.net, об этом в своем личном Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, циклон надвигается на территорию Украины из соседней Турции, который спровоцирует значительные дожди.
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"Дожди будут сопровождаться грозами и порывистым, до сильного, северо-восточным ветром. Разве что завтра днем восточная часть Украины, Приазовье и Крым удержатся от серьезных дождей, там или местами небольшие или и без осадков. Температура воздуха немного пощадит и повысится: днем ожидается +15+20 градусов, на Востоке аж +20+25 градусов", - отметила Диденко в своем прогнозе.
Она также предупредила, что Киев в полной мере ощутит на себе последствия активного циклона. Температура воздуха ночью +10+12 градусов, днем +16+18 градусов с дождем, возможны грозы.
"Меня часто просят писать о магнитную деятельность Земли. Это не совсем моя компетенция, однако из доступных источников могу сообщать. Пока - каких-то мощных магнитных бурь не видно, ситуация спокойная. На самочувствие, особенно у кого сердечно-сосудистые проблемы, скорее, завтра или уже сегодня, повлияет снижение атмосферного давления в результате визита активного циклона", - резюмировала Диденко в своем Facebook.
Ранее мы рассказывали о том, что в Украину скоро вернется тепло. По словам синоптика Татьяны Адаменко, в ближайшее время влага испарится, ведь в страну придет заметное потепление.
Так, по прогнозу профессионального синоптика, уже в начале июля температура в Украине поднимется до обычных годовых показателей, а до 10 числа столбики термометров покажут от +24 до +28 градусов в целом по стране, и до +30 градусов в южных областях.
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