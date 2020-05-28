Отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил - за мир и свободу Украины

В четверг, 28 мая в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе ушел из жизни командир 1-й отдельной танковой Сиверской бригады подполковник ВСУ Юрий Межаков

Об этом говорится в сообщении на странице 1-й отдельной танковой Сиверской бригады в Facebook.

"Остановилось сердце патриота, воина, защитника Отечества... Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил - за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа... Весь личный состав бригады в скорби низко склоняет голову и выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины. Находимся в скорби вместе с вами. Покойся с миром... Вечная память Герою", - говорится в сообщении.

Украинцы также выражают соболезнования родным и друзьям героя.

«Вечный покой», «Вечная память, братик», «Вечная светлая память. Соболезнования родным», «Небеса забирают лучших», «Вечная память герою», «Светлая память защитнику Украины. Искренние соболезнования родным и друзьям», - пишут в сети.

Напомним, за последние сутки на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских защитников из запрещенного минскими договоренностями крупнокалиберного вооружения.

Оккупанты палили из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые давно должны были быть отведены от линии соприкосновения, а также из гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщал пресс-центр ООС.

Напомним, ВСУ мощно отомстили боевикам на передовой.

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