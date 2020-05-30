Кабинет министров планирует провести новую пенсионную реформу, которая позволит украинцам получить две пенсии

В частности, с 2021 года Кабмин планирует ввести накопительный уровень пенсий. В результате этого при выходе на заслуженный отдых украинцы смогут получать по две выплаты.

Вторая выплата не может считаться гарантией безбедной старости, при небольших отчислениях, она скорее может расцениваться, как прибавка к пенсии.

В самом начале планируется сделать отчисления небольшими. На накопительную пенсию собираются выделять 2 % от налога на доходы физлиц и 2 % ЕСВ - всего 4 %.

Главный принцип второй выплаты состоит в том, что сколько украинец отложит, столько и получит со временем. Но только при условии, что накопительный фонд, где были вложены деньги, не рухнет или государство не решит оставить эти деньги себе.

Например, если человек работает и получает минимальную зарплату 4723 грн, то за 35 лет он накопит 80 тысяч. Не так уж и много получается.

А если ежемесячно откладывать на накопительный счет по 7% от зарплаты, то на пенсии можно будет получать дополнительную выплату в размере 10,2% от последней зарплаты. При зарплате в 10 тысяч и взносе в 7% размер второй пенсии был бы лишь 1,02 тысячи гривен.

Кроме того, существует ряд серьезных рисков. Во-первых, накопления граждан всегда являются искушением для властей, которые могут начать "латать" дыры в бюджете за счет этих средств. Во-вторых, за годы своего существования гривна подешевела в двадцать раз. Нет никаких гарантий, что через десять лет за накопленные деньги можно будет безбедно жить на старости.

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