Українцям не варто розраховувати на підвищення виплат, оскільки з бюджетом відбувається «вакханалія»

Як повідомляє Politeka, про це заявила народний депутат від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук в ефірі одного з українських телеканалів.

«я Зараз не бачу підстав сказати, що уряд може в тій ситуації, в якій ми є, підняти пенсії, я повинна говорити правду, я не буду нікого обманювати», - зазначила вона.

Верещук стверджує, що якщо не зупинити «вакханалію» з державним бюджетом і тими «чорними дірами», які є сьогодні, то ні про яке підвищення пенсійних виплат і мови бути не може.

«Але, якщо взятися, порахувати, подивитися, зробити, дійсно, перерахунок, обов'язково індексацію, яка закладена в законі, це вимога закону, ось впертися і сказати: ми повинні виконати закон. Давайте тоді щось інше не профінансуємо, але пенсії... Тому що люди не мають, звідки взяти, вони не можуть собі забезпечити якими-небудь іншими доходами, то, звичайно, це інша політика і інший підхід», - підкреслила вона.

Як повідомлялося раніше, названі категорії, яким передбачені надбавки в умовах нових перерахунків пенсій.

Як відомо, з травня 2020 року запроваджено щомісячні виплати у розмірі 500 гривень пенсіонерам, яким виповнилося 80 років.

Ці доплати отримають усі пільговики, у яких пенсія не перевищує 9200 гривень.

Нагадаємо про новий перерахунок пенсій, кому додадуть, а хто залишиться без грошей: "З 1 липня зросте на..."

Як повідомляла Politeka, українцям знову перерахують пенсії, хто отримає більше грошей.

Також Politeka писала, що українці можуть залишитися без виплат, жалюгідний заяву Пенсійного фонду: грошей недорахувалися.