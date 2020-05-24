Пенсионный фонд Украины недополучил несколько миллиардов гривен всего за последний месяц



Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает «Первый деловой».

По ее словам, бюджет на этот год был сформирован исходя из того, что дефицит Пенсионного фонда уже составляет 23 миллиарда гривен. Теперь же ожидается, что показатель до конца года вырастет до 50 миллиардов.

Только за май ведомство недосчиталось двух с половиной миллиардов гривен. В связи с этим, чиновники были вынуждены искать новые пути выхода из ситуации.

При этом давать ответ украинцам о том, за чей счет будет покрываться громадный дефицит, никто не спешит.

В то же время данные Пенсионного фонда свидетельствуют, что ведомство недосчиталось 2,5 миллиардов гривен. А по состоянию на 20-е число – полмиллиарда.

Более того, всего сначала года в Пенсионном фонде недосчитались 8,9 миллиардов гривен.

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