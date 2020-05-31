Мощные ливни, обрушившиеся на Украину, приведут к значительному подъему уровня воды в реках, что, в свою очередь, повлечет за собой подтопления

Об этом передает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет Politeka.net.

Так, по данным Укргидрометцентра, 31 мая - 1 июня, в связи с ожидаемыми сильными дождями, на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м. Кроме того, на 0,5 - 1,5 м, и на отдельных участках до 2 м, подымется вода на реках бассейнов Сяна и Днестра во Львовской и Ивано-франковской областях. Местами начнется затопление заводей и сельскохозяйственных угодий.

Также спасатели предупреждают, что ситуация обострится и на реках Закарпатской области - повышение уровней воды на 0.5 - 1.5 м.

Подобная картина и на реках бассейнов Прута, Сирета и Западного Буга Львовский и Волынской областей - на 0,3-1,3 м.

В сообщении отмечается, что возможно формирование значительного местного, склонного стока.

Ранее мы писали, что астролог Влад Росс рассказал, к чему готовиться украинцам в июне. По словам эксперта, первый месяц лета не принесет человечеству желанной передышки после череды катаклизмов, которая началась с самого января. Так, по его словам, в этом месяце будет высокая вероятность природных катаклизмов и других ЧП.

Росс предупредил, что самые тяжелые периоды июня ожидаются со 2 по 8 число, а затем – с 18 по 24. В эти дни нужно быть особенно осторожными, не рискуя понапрасну, подчеркивает астролог. По его словам, именно в эти периоды резко увеличится вероятность ДТП и обострятся хронические заболевания.

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