В конце мая в Украине ожидаются ночные заморозки и похолодание
Такой прогноз у себя на Фейсбук опубликовала популярный синоптик Наталка Диденко, передает Politeka.net.
По словам синоптика, в пятницу, 22 мая, температура ночью опустится до 2-8 градусов тепла, а в западных областях и в Центре Украины возможны ночные заморозки. Днем будет значительно теплее, но ожидаемой майской жары не предвидится. Столбики термометров прогреются до 10-15 градусов тепла.
Кроме низкой температуры, настроение украинцам испортит северный порывистый ветер. На севере и в восточных регионах пройдут дожди, а в южных областях и на Закарпатье будет солнечно.
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По словам синоптика, на остальной территории небольшие осадки будут чередоваться с прояснениями.
В Киеве 22 мая будет холодно, днем температура воздуха не прогреется выше 10-13 градусов. Сильных осадков не ожидается, но возможны небольшие локальные дожди.
Ранее мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань обещал жаркий и засушливый май. По его словам, май должен был стать самым жарким месяцем в этом году. Но, как видим, длительный прогноз Горбаня не подтвердился. На данный момент май не радует украинцев высокими температурами. Наоборот, принес в страну дожди и похолодание.
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Как сообщала Politeka, синоптики дали аномальный прогноз на лето, что ждет украинцев: «Такого раньше не наблюдалось».
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