В Украине стартует третий этап ослабления карантинных ограничений, в рамках которого в стране будет восстановлено железнодорожное сообщение

Премьер-министр Денис Шмыгаль ввел в Украине так называемый «адаптивный карантин», а рамках которого в каждой области ограничения будут сниматься по-разному, исходя из ее эпидемиологических показателей.

Для того, чтобы ограничения были ослаблены, есть определенные требования. Так, в области должно быть подтверждено определённое количество новых случаев COVID-19 (за последнюю неделю не должно превышать 12 на 100 тысяч), не менее 50% коек в профильных больницах должны быть свободны, а план по тестированию (минимум 12 тестов на 100 тысяч) должен быть выполнен.

По состоянию на 31 мая к третьему этапу выхода из карантина оказались не готовы 6 областей: Волынская, Ровенская, Черновицкая, Львовская, Донецкая и Киев.

С 1 июня в Украине в рамках ослабления карантина будет частично восстановлено железнодорожное сообщение. Кроме того, в стране заработают спортзалы и бассейны.

Ранее мы писали, что Укрзализныця с 1 июня начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов. Так, с этого дня перезапустят свои маршруты 214 пригородных поездов в 10 областях: Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой.

Напомним, что изменится в Украине с 1 июня: 10-гривневая монета, запуск поездов и не только.

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