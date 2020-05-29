Строгий карантин закончился не для всех категорий украинцев

Об этом людям напомнили в Минздраве. В ведомстве подчеркнули, что в стране введен адаптивный карантин, который пока продлен до 22 июня. Это сопровождалось снятием многих строгих ограничений. Так, уже с 1 июня в стране запустят железнодорожный транспорт, а во многих городах уже начали курсировать автобусы и заработало метро. Большинство украинцев смогли вернуться на работу.

Тем не менее существует категория граждан, для которых все еще действуют строгие карантинные ограничения. Как уточнил глава Минздрава Максим Степанов, речь идет о людях старше 60 лет.

По словам министра, этой категории граждан все еще не рекомендуется выходить на работу. Он уточнил, что украинцам этой возрастной категории следует продолжать соблюдать режим самоизоляции. Исключение составляют только работники критической инфраструктуры и органов власти.

«Все эти люди могут работать и не находиться в самоизоляции, однако обязательным является соблюдении правил, установленных в стране, в частности масочный режим, использование антисептиков, социальная дистанция и пр. Все остальные люди, в частности пенсионного возраста, должны находиться на самоизоляции», - подчеркнул Степанов.

Степанов напомнил, что именно люди старше 60 лет находятся в группе риска для заражения опасным вирусом.

Напомним, украинцам озвучили новые правила поездок в поездах, к чему готовиться: «каждый час будут…».

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