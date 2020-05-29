Учитывая ослабление карантина, запуск транспорта и выход большинства украинцев на работу, министр здравоохранения Максим Степанов сделал важное заявление

Так, согласно постановлению правительства, люди из групп риска, в том числе старше 60 лет, должны находиться на самоизоляции. Но во время брифинга 29 мая глава Минздрава Степанов назвал некоторые исключения.

Не все, кто старше шестидесяти лет, вынуждены сидеть дома - на некоторых постановление не распространяется.

"Есть исключения, которые касаются прежде всего тех, кто работает в органах государственной власти, местного самоуправления, объектах критической инфраструктуры или инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность города: водоснабжение, электроэнергетика, предприятия химической отрасли и т.д. ", - отметил министр.

То есть, вышеперечесленные люди, несмотря на возраст, могут ходить на работу и не быть при этом на изоляции, но с соблюдением всех установленных правил нахождения в общественном месте, как ношение маски, соблюдение дистанции и т.п.

"Те, кто находится на пенсии, должны находиться в самоизоляции. Это делается исключительно ради здоровья и жизни этих людей. Если мы посмотрим на летальные случаи, то более 70% - это люди, которые входят в группу риска. В том числе, и люди старше 60 лет", - резюмировал Степанов.

Он также добавил, что в начале каждого рабочего дня сотрудникам, сидящим в офисном помещении, следует измерять температуру тела.

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