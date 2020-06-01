Украинцы взвыли из-за учительницы на Сумщине, которая брала в заложники учеников

Об этом говорится в материале издания Обозреватель.

Полтора года назад преподаватель Нина Кобизская вляпалась в скандал после того, как отказывалась проходить аттестацию в одной из школ Шостки.

Женщина заперлась в классе с учениками, из-за чего руководство школы вызывало полицию на помощь. У ребят началась паника, а некоторым даже потребовалась медицинская помощь.

После громкого скандала 72-летнюю Нину Кобизскую уволили, но преподаватель подала в суд и смогла восстановиться в должности и отсудить более 100 тысяч гривен компенсации.

После такого поворота событий родители забили тревогу и руководство учебного заведения по "собственному желанию" уволило скандального учителя. По информации журналистов, от Нины Кобизской страдали не только дети, но и жители села Клышки, где она проживает.

Соседи утверждают, что преподаватель на протяжении 20 лет мучает их постоянными заявлениями в разные органы.

"Она порой по три раза в неделю подает заявления – то участковому, то в полицию. Этот дом у нас как дача, сейчас мы не там живем, но соседи говорят, что снова пришла повестка. А недавно она подала на нас в суд, ей не понравилось дерево в нашем дворе, Кобизская потребовала его спилить. Суд был не в нашем городе, мы об этом не знали, но вот теперь пришел документ из сельсовета, что по решению суда мы обязаны убрать дерево во дворе", – призналась в общении с журналистами Алина Сергеева.

Помимо этого, Нина Кобизская много лет назад даже умудрилась нанести соседке серьезные увечья, ударив ее тяпкой по голове.

"В больницу маму принимать не хотели, мы раза три или четыре вызывали скорую. Только когда уже мой отец обратился к мэру, тогда ее госпитализировали. Но уже на десятый день маму выкинули из больницы. Я не знаю, почему так происходит, почему все идут у нее на поводу. Говорят, что сын у нее якобы пограничник, мы его тут и не видим. С ней вообще никто не общается, она и с другими соседями уже пять лет судится", – добавила соседка.

Она также пожаловалась, что когда местные жители просят силовиков найти управу на учителя, то супруг Нины Кобизской закрывается в доме и утверждает, что никого нет.

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