"Ни у кого никаких иллюзий, что мы кому-то нужны и каких-то надежд на малейшие улучшения жизни – нет"

Жизнь в оккупированном Донецке можно емко охарактеризовать несколькими словами - смесь занятости и депрессии

Об этом пишет местный житель, который не выехал из города после оккупации. Объяснить, что сейчас происходит в Донецке на самом деле, он решил после выхода видео российского дизайнера Артемия Лебедева, который посетил «республики».

Житель Донецка рассказал, что в городе множество историй с криминалом (казаками и т.п.), вымогательством, отжатием предприятий и тому подобным. Подобная ситуация, по его словам, и в Луганске.

«Если здесь не недельку побывать, то настроение в городе можно выразить так - смесь занятости и депрессии. Занятость, потому что приходится работать активно чтобы выживать, а депрессивность - тут у большинства з/п от 6к до 14к рублей. И город изменен до неузнаваемости - просто мертв почти, без слез тяжело смотреть», - отмечает дончанин.

Он вспоминает, что до оккупации отличался быстрым темпом жизни, разрастался целыми районами, везде велись стройки, которые сейчас превратились в недострой и требуют сноса.

Заработать люди пытаются за пределами «республик».

«Ну и чтобы вы понимали - никакой банковской системы, за вещами - тоже в Украину или Россию надо ехать (а граница с Украиной и Россией это минус несколько часов за поездку), от населения города наверно лишь половина осталась. Ни у кого никаких иллюзий, что мы кому-то нужны и каких-то надежд на малейшие улучшения жизни – нет», - подытожил он.

Стоит отметить, что этот комментарий собрал более тысячи «лайков» и ни одного «дислайка».

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