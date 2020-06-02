Жизнь молодого исполнителя Руслана Егорова неожиданно оборвалась

Печальную информацию в своем Facebook сообщила его сестра Илона Ковальчук, передает Politeka.net.

По ее словам, трагедия произошла сегодня ночью.

Так, остановилось сердце молодого музыканта, обладателя премии в категории "Лучший джазовый мужской вокал Украины" Руслана Егорова.

Предварительной причиной смерти стал сердечный приступ.

"Ночью перестало биться сердце самого дорогого человека для меня, моего любимого родного старшего братика, Руслана Егорова... Нет слов, чтоб передать всю боль и горе моей семьи", – сообщила Илона в своем Facebook.

Сестра молодого музыканта призналась, что роковой ночью ей позвонил Руслан и пожаловался на плохое самочувствие. Илона вызвала бригаду медиков, но им не удалось спасти известного исполнителя.

"Я приехала к нему ночью, через 15 минут после его звонка, но было уже поздно, уже через 3 минуты, пока я вызвала ему скорую, он не брал трубку и больше я его не слышала... По предварительным данным, это сердечный приступ. По прощанию с ним и похоронам сообщу всем позже", – резюмировала девушка в своем микроблоге.

Отметим, что в 2010 году Руслан Егоров основал джаз-коллектив "Квартет Руслана Егорова". В бэнде он отвечал за вокал и игру на клавишных.

Помимо этого, Руслан Егоров был удостоен награды в категории "Лучший джазовый мужской вокал Украины" (фестиваль "Додж").

Молодой исполнитель неоднократно выступал на таких международных фестивалях, как Alfa Jazz Fest, Koktebel Jazz Fest, Jazz in Kiev.

Напомним, внезапно ушел из жизни легендарный композитор и Герой Украины

Как писала Politeka, трагедия на "Поле чудес", Якубович не сдержался после гибели "брата": роковые подробности

Также Politeka писала, что врачи борются за жизнь Александры из "Москва слезам не верит", ее мужа не спасли: "Светлая память!"