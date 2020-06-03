Лидер украинской рок-группы Kozak System Иван Леньо жестко высказался о жителях Донбасса
Он считает, что жителей Донбасса необходимо лишить гражданства Украины.
Такое заявление 2018 года он сделал в интервью программы "Рандеву" на "5 канале", прокомментировав инцидент в мае в Луганске, когда местные жители пели российские песни (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
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"Я уверен, что нужно запретить им (жителям Донбасса - прим.ред.) быть гражданами Украины. Ведь как продолжать украинцам жить вместе с такими людьми, которые поют о российских офицерах?", - заявил Леньо.
Музыкант также выступил против того, чтобы "именно эти люди выбирали украинскую власть".
Также ранее сообщалось, что Иван Леньо рассказал, как спасти Украину от России. По его мнению, граница Украины с Россией до конца войны должна быть закрыта для всех россиян.
"Война для каждого из нас стала определенным пределом. Для любого культурного человека, который видит агрессию России против Украины, являются неприемлемыми любые отношения со страной-агрессором. Это природа вещей, это данность, которая не требует дискуссии и делает ее невозможной", – подчеркнул Леньо.
По его словам, "граница с Россией должна быть закрыта для кого угодно из "империи", пока продолжается конфликт".
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