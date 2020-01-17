Президент России Владимир Путин активно втюхивает жителям Донбасса паспорта РФ и постоянно «готов помогать», однако напрочь забывает о своих гражданах

Тем временем у россиян не меньше проблем, и забота руководства страны им бы тоже, мягко говоря, не помешала.

Такое мнение на своей странице в соцсети высказал российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, информирует Politeka.

«Забота о гражданстве жителей Донбасса, безусловно, трогает. Я вот только думаю – может, сперва заняться жизнью сотен тысяч наших граждан, существующих на просторах нашей страны без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах? В порядке приоритетов, так сказать», — написал он.

«Не, ну приумножать народонаселение путем забот о своих гражданах, об их здоровье, хороших дорогах, здоровой экологии – эт сильно хлопотно и долго. А вот надавать паспортов быстро, легко и сразу 2-3 ляма человечков к статистике добавляется», «А зачем заниматься проблемами своего народа? Свой народ надо обворовывать и убивать. А с приезжими проще разобраться, они бесправны и все схавают.», «Раз граждане не возбухают, значит, и хрен с ними. Держитесь там как-нибудь без дорог, медицины, газа и денег. Мы здесь играемся в царька супердержавы», – пишут в комментариях.

Тем временем в России заявили, что количество украинцев, которые получили гражданство РФ за прошлый год, составило 500 тысяч человек. Такое заявление сделала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. По ее словам, это почти вдвое больше, чем в 2018 году. Тогда эта цифра составляла 270 тысяч.

В российском МВД также отметили, что такой прирост в основном был обеспечен за счет жителей Донецкой и Луганской областей. В ведомстве заявили, что жителей Донбасса "большинство".

Правда, в ведомстве умалчивают тот факт, что российские паспорта выдают жителям Донбасса без прописки. А это – отсутствие медстраховки, соцвыплат и российских пенсий, о которых так мечтали звавшие в Украину путинские войска граждане.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, боевики устроили охоту на украинцев на Донбассе.

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