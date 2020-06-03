"Это надо приветствовать, а не объявлять за это санкции"

Экс-президент СССР, советский и российский политик Михаил Горбачев рассказал, что по его мнению стало причиной конфликта на территории Украины

"Не буду здесь подробно говорить об украинском конфликте. Его глубинная причина - в срыве перестройки, в безответственных решениях, которые были приняты в Беловежской пуще руководителями России, Украины и Беларуси ", - считает Горбачев, передает tsn.ua.

Кроме того, он уверен, что в этом все стороны оказались проигравшими.

"Никто от этого не выиграл. Проиграли все", - добавил Горбачев.

Михаил Горбачев считает, что аннексию Крыма необходимо приветствовать, так как полуостров в свое время передали чуть ли не насильно.

"Если раньше Крым присоединили к Украине по советским законам, не спрашивая народ, то сейчас сам народ решил исправить эту ошибку. Это надо приветствовать, а не объявлять за это санкции", – уверен Горбачев.

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По его словам, россияне напрасно развязали войну в Украине и аннексировали Крымский полуостров.

«Маленькую страну погубить очень легко. А большую — трудно. Не надо было им лезть в Украину, это не маленькая страна, и они свою родину очень любят», - отметил он.

По словам актера Россия будет до последнего атаковать и давить на Украину, поэтому необходимо не сдаваться, а бороться и поскорее все заканчивать. Ведь, чем дольше будет тянуться конфликт, тем сложнее Украина сможет вырваться из лап Российской Федерации.

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