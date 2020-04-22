Российский актер Дмитрий Певцов жестко прошелся по украинцам, после того как его внесли в "черный список"

Так, Дмитрий Певцов считает украинцев психически неуравновешенными людьми. По его словам, половина жителей Украины страдают алкоголизмом.

"Они там неадекватные либо с похмелья всю жизнь, эсбэушники, больные люди. Пожалеть только их можно. Предположение одно: они там выпивают-закусывают все время, выпить закончилось — в телевизор уткнулись: «О, смотри, а давай этого лишим!» Других причин, нормальных, там нет".

Дмитрий Певцов предположил также, что в Украине перевелись "профессионалы". Поэтому в стране нет "здравого смысла" и развалилась система управления.

К слову, российский актер Олег Басилашвили заявил, что конфликт на Донбассе - это бессмысленная война.



"Кому нужна чужая кровь? И главное, непонятно — во имя чего? Я не понимаю, каких целей добиваются так называемые повстанцы. Отделения от Украины? Нет. Того, чтобы быть с Россией? Тоже нет — они этого требования не выдвигают. А даже если бы и выдвигали — мало ли кто чего требует", - отметил актер.

Также он отметил, ему не понятно, почему на войну в Украину идут какие-то добровольцы из России:

«Каким образом они туда приходят? Есть же граница!.. Она должна быть на замке. А тут десятки, сотни добровольцев с оружием переходят ее — и хоть бы хны. Как это может быть? И что это за люди? А их новейшее оружие? Вы что, можете из стрелкового оружия сбить вертолет? Нет, не сможете, какое бы оно ни было прекрасное и точное. А вот из ПЗРК – можно. А откуда эти ПЗРК? Там что, на Донбассе и Луганщине, огромные склады вооружений?", - задается вопросом актер.

Напомним, что Вирастюк резко высказался о жизни на Донбассе: "Там мародерство, а народ дикий".

Как писала Politeka, российская певица Валерия резко высказалась об Украине: "Нам не по пути".

Также Politeka писала, что Козловский сделал скандальное заявление о конфликте на Донбассе: "Для кого-то это выгодно".