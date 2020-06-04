Троица 2020 – великий христианский праздник, который лежит корнями в библейских временах.

Politeka.net собрала информацию о том, что нужно и что нельзя делать в этот день. В Украине существует много народных обычаев, примет и запретов, связанных с этим праздником.

В 2020 году православная Троица будет ранняя - выпадает на 7 июня. Каждый год определяют, какого числа будет этот праздник по Пасха – событие не имеет определенной даты, его празднуют ровно через 50 дней после Пасхи или через 10 дней после Вознесения. Поэтому православные христиане еще называют этот праздник – Пятидесятница. Согласно Святому писанию, именно столько времени прошло с момента воскресение Христа, когда Святой дух снизошел на его учеников и благословил их проповедовать по всему миру. Считается, что именно тогда зародилось христианство и началась его история - именно поэтому празднику придают такое большое значение и называют Духов день.

В этот день украинцы издавна украшают храмы и свои жилища зеленой травой и ветвями, поэтому его также прозвали Зеленым Воскресеньем. Суббота и понедельник также имеют свои обычаи и входят в цикл празднования, он длится три дня. Стоит отметить, что Троица является государственным праздником и дарит всем жителям Украины выходной как 7, так и 8 июня.

Что нужно обязательно сделать на Троицу 2020

Подготовка к Троице у православных начинается заблаговременно. Еще за несколько дней верующие с давних времен устраивают тщательную уборку, наводят в домах, дворах и на огородах. По традиции нужно выбросить все сломанные и ненужные вещи, особенно те, которые связаны с неприятными эмоциями.

Суббота непосредственно перед Троицей называется Троицкая родительская суббота – это день, предназначенный для поминания. В этот день верующие посещают кладбище, поминают умерших людей, угощают нищих и нуждающихся. Однако поминки не должны омрачать настроение в воскресенье, когда празднуется Духов день.

Одним из главных обычаев на Троицу является это сбор трав, украшение зданий ветвями лиственных деревьев, зеленью, цветами - все это символы обновления и вечной жизни. В домах обычно ставят веточки березы, сирени, липы, клена, ивы, а полы в храмах выстилают ароматными луговыми травами.

На Троицу цветы святят в храме, и у многих возникает вопрос, что же делать с освященным букетом после. Издавна в Украине засушивают после литургии и хранят весь год дома за иконами. Считается, что такие букеты защищают от разных несчастий.

На Троицу христиане всей семьей идут в церковь. В этот день ничего не просят в молитвах, а только благодарят Святого Духа за спасение и помощь. В день Святой Троицы в православных храмах проходит одна из наиболее торжественных и красивых служб в году, ради которой священники наряжаются в зеленые одежды. После литургии служится большая вечерня, на которой рассказывают о сошествии Святого Духа и читают молитвы.

По возвращению из храма домой, родственники садятся за праздничный стол. В Троицу не нужно соблюдать пост, поэтому хозяевам можно приготовить самые лучшие блюда и своих кулинарных книг. Традиционно пекут пироги и караваи. Кое что из праздничных угощений нужно раздать нуждающимся, можно добавить немного денег. В ответ на такие подарки люди дарят поздравления и просят у Господа заступничаства для благодетелей.

Праздник Троицы особенно важен для молодых незамужних девушек. В этот день обычно устраивают гадания, проводят обряды, читают заговоры, плетут венки и пускают их по течению. Незамужним девушкам раньше раздавали кусочки праздничных караваев, которые нужно было хранить до свадьбы. В день венчания их добавляли в свадебный каравай, чтобы привлечь обеспечить молодых любовью и счастьем.

Святая Троица считается хорошим днем для поисков клада. В дремности верили, что в этот праздник земля обязательно подарит человеку нечто ценное, если он этого заслужил.

Что нельзя делать на Троицу 2020

В народе предостерегают: людей, которые нарушают запреты на Троицу, ждет наказание свыше и всякие напасти. Например, у тех, кто в этот день будет работать на земле, падет скот или град побьет посевы. Вот почему даже верующие и несуеверные люди стараются соблюдать обычаи.

Согласно поверьям, в течение недели перед Троицей нечистая сила особенно проказничает и устраивает людям беді, потому не выходить на улицу без крестика на груди. Особенно стоит защитить маленьких детей.

На Троицу запрещена тяжелая работа на земле или по хозяйству - это грозит мором скота, неурожаем и другими убытками. Можно кормить животных, готовить и выполнять другие неотложные задачи. А вот уборку, шитье, вязание и другое рукоделие следует отложить на другой день.

На Троицу строго-настрого запрещают купаться в открытых водоемах, даже если стоит жаркая погода. Поговаривают, что мавки и русалки набираются силы и могут навредить людям. По той же причине нельзя одному уходить в лес.

На Троицу не принято заключать браки, считается, что такую семью настигнет беда, а семеному счастью всегда будет мешать кто-то третий. Священники в этот день отказываются венчать, но не по суеверности - просто по большим праздникам обряд не проводится.

Зато на Троицу поощрается сватовство и помолвки. Если после этого сыграть свадьбу осенью, на Покров - брак должен быть крепким и благополучным.

Народные приметы на Троицу

Троица 2020 - праздник, богатый на приметы для девушек. В народе верят, кого парень поцелует под березой в этот день, та и станет его женой. Во время праздника стоит прислушаться к кукушка - сколько раз они прокукуют, столько дней девушка проведет в доме родителей. По народным поверьям, утренняя роса на Троицу получает омолаживающие свойства, помогает женщинам сохранить красоту и молодость. Достаточно собрать немного влаги с травинок и умыться.

Погодные приметы:

Идет дождь – хорошая примета, обещает много зерновых и грибов, а также теплое лето.

Человек попал по дождь – его ждут добрые поступки и исполнение заветных желаний.

Увидевший радугу получает крепкое здоровье и богатство в будущем году.

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