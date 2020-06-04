С 5 июня украинские кафе и рестораны смогут вернуться к привычному режиму работы, однако останутся некоторые ограничения
Уже с пятницы украинцы смогут поесть в залах ресторанов, кафе и других заведений общественного питания, которые были вынуждены закрыть свои внутренние помещения из-за карантина. Тем не менее в Минздраве напомнили, что снимаются не все ограничения.
Так, при посещении кафе и ресторанов будет запрещено:
- входить в зал без сопровождения работника заведения;
- собираться за столом в количестве более четырех человек (не считая детей);
- использовать детские комнаты, устаивать праздники, банкеты, мастер-классы и другие массовые мероприятия, рассчитанные на более 10 человек;
- готовить блюда на открытых кухнях, если они не защищены специальной перегородкой;
- использовать буфеты с самообслуживанием, в том числе для самостоятельного наливания напитков, а также самообслуживания, в заведениях быстрого питания.
Также отмечается, что обслуживающий персонал должен выдавать подносы, блюда, напитки и столовые предметы по просьбе посетителей.
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В свою очередь, правила работы летних террас пока остаются без изменений.
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