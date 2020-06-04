Об этом нужно помнить

С 5 июня украинские кафе и рестораны смогут вернуться к привычному режиму работы, однако останутся некоторые ограничения

Уже с пятницы украинцы смогут поесть в залах ресторанов, кафе и других заведений общественного питания, которые были вынуждены закрыть свои внутренние помещения из-за карантина. Тем не менее в Минздраве напомнили, что снимаются не все ограничения.

Так, при посещении кафе и ресторанов будет запрещено:

входить в зал без сопровождения работника заведения;

собираться за столом в количестве более четырех человек (не считая детей);

использовать детские комнаты, устаивать праздники, банкеты, мастер-классы и другие массовые мероприятия, рассчитанные на более 10 человек;

готовить блюда на открытых кухнях, если они не защищены специальной перегородкой;

использовать буфеты с самообслуживанием, в том числе для самостоятельного наливания напитков, а также самообслуживания, в заведениях быстрого питания.

Также отмечается, что обслуживающий персонал должен выдавать подносы, блюда, напитки и столовые предметы по просьбе посетителей.

В свою очередь, правила работы летних террас пока остаются без изменений.

Ранее мы писали, что в Киеве могут ужесточить карантин из-за роста заболеваемости китайским вирусом. Об этом заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что решение об "откате" к предыдущим карантинным мерам принимает региональная комиссия, если заболеваемость растет на протяжении трех дней.

Напомним, карантин могут ужесточить: срочное заявление санврача Ляшко, «завтра-послезавтра…».

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