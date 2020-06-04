В Киеве могут ужесточить карантин из-за роста заболеваемости китайским вирусом

Об этом заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, в комментарии Lb.ua.

Он отметил, что решение об "откате" к предыдущим карантинным мерам принимает региональная комиссия, если заболеваемость растет на протяжении трех дней.

"У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра (5-6 июня – Ред.)", – отметил главный санврач.

Отметим, за минувшие сутки, 3 июня, в Украине зафиксировано 588 новых случаев заболевания китайским вирусом. Это новый антирекорд, который связан с тем, что украинцы пренебрегают противоэпидемическими рекомендациям Минздрава.

Самое большое количество новых случаев было подтверждено во Львовской области (85) и Киеве (77). В КГГА отметили, что за минувшие сутки в Киеве заболели 15 медиков.

Таким образом, по состоянию на 4 июня в Киеве заболеваемость составляла 13,8 на 100 тыс. населения при норме 12, позволяющей ослабить карантинные ограничения.

Ранее мы сообщали, что несколькими днями ранее в Киеве прошла волна протестов владельцев кафе и ресторанов. Предприниматели требовали под стенами Кабмина открытия не только летних площадок, но и внутренних помещений - ведь не во всех заведениях есть уличные террасы.

Напомним, как на Майдане: новый бунт разгорелся в Киеве, никакой карантин не поможет, кадры с места.

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