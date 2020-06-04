За минувшие сутки в Украине зафиксировано 588 новых случаев заболевания китайским вирусом

Это новый антирекорд, который связан с тем, что украинцы пренебрегают противоэпидемическими рекомендациям Минздрава. Если ситуация будет ухудшаться возможно усиление карантина, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о сразу двух рекордах за прошедшие сутки. Это количество людей, которые уже выздоровели - 602 человека, и упомянутый выше антирекорд - 588 новых случаев заражения.

Степанов обратился к украинцам, призывая не расслабляться после частичного снятия ограничений - ношение масок и социальную дистанцию никто не отменял.

"Смягчение карантина четко регламентирует противоэпидемические мероприятия. Это пользования средствами индивидуальной защиты, масками, респираторами, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, и тому подобное. Если не следовать этим рекомендациям, можем получить рост количества заболевших и, как следствие, Минздрав будет рекомендовать введение дополнительных мер", - подчеркнул министр.

При этом Степанов заявил, что ситуация по-прежнему находится под контролем.

Ранее мы сообщали, в столице Украины прошла волна протестов владельцев кафе и ресторанов. Предприниматели требовали под стенами Кабмина открытия не только летних площадок, но и внутренних помещений - ведь не во всех заведениях есть уличные террасы.

Активисты пришли в фирменной одежде и с символами своих ресторанов, громко гремели посудой и держали плакаты с такими лозунгами: "Мы безопаснее, чем метро и маршрутки", "Нас миллионы, дайте работать", "Все хотят быть Велюр". Рестораторы утверждают, что смогут обеспечить безопасность в залах своих заведений.

Напомним, как на Майдане: новый бунт разгорелся в Киеве, никакой карантин не поможет, кадры с места.

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