В этом есть доля истины

Лидер культовой группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк высказался об украинских гастролерах

Он считает, что нельзя обвинять украинских артистов в том, что они продолжают выступать в России.

Об этом шла речь в программе Зе Интервьюер 2018 года (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Я подчеркиваю - если ты не нарушил закон, то ты не преступник. Никакой закон не запрещает гастрольную деятельность в России. Украинцы, которые это делают, не нарушают закон, они не преступники. И дальше уже начинается человеческое, включаются другие штуки", - сказал он.

По словам Хлывнюка, диссидентство - это сложный путь, и политика всегда уменьшает количество зрителей в зале.

"На этот путь диссидентства людей нельзя подталкивать, это личный выбор каждого человека. Для кого-то это важно, кто-то боится. Для кого-то успех, которого они достигали годами титаническим трудом, очень важен, они не готовы его потерять. Можем ли мы их обвинять? Нет, мы не можем их обвинять", - считает лидер "Бумбокса".

Также ранее сообщалось, что Андрей Хлывнюк признался, что не ездит в соседнюю Россию, потому что для него есть вещи важнее, чем заработки и слава. Судьбы и жизни людей, и от этого невозможно абстрагироваться, покрываясь меркантильными и личными интересами.

Кроме того, он отметил, что не может отдать свой паспорт в руки военным людям, которые подчиняются тем, кто стреляет по украинцам.

Напомним, что Хлывнюк раскрыл правду о разводе с женой после 10 лет брака

Как сообщала Politeka, Хлывнюк сделал срочное обращение, на кону жизнь

Также Politeka писала, что музыканты "Бумбокс" жестко высказались из-за поездок в Россию