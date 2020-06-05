Лидер культовой группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк высказался об украинских гастролерах
Он считает, что нельзя обвинять украинских артистов в том, что они продолжают выступать в России.
Об этом шла речь в программе Зе Интервьюер 2018 года (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Обвал доллара, новые правила карантина и повышение пенсий – главное за ночь
Позавидуют даже дети Пугачевой: Киркоров оскандалился комнатой для сына, «Разве ребенку нужна такая…»
Победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак борется за свою жизнь: "Затронуло не только мозг, но и..."
«Две тысячи штрафа»: в ПриватБанке объяснили, откуда берутся долги на карточках украинцев
"Я подчеркиваю - если ты не нарушил закон, то ты не преступник. Никакой закон не запрещает гастрольную деятельность в России. Украинцы, которые это делают, не нарушают закон, они не преступники. И дальше уже начинается человеческое, включаются другие штуки", - сказал он.
По словам Хлывнюка, диссидентство - это сложный путь, и политика всегда уменьшает количество зрителей в зале.
"На этот путь диссидентства людей нельзя подталкивать, это личный выбор каждого человека. Для кого-то это важно, кто-то боится. Для кого-то успех, которого они достигали годами титаническим трудом, очень важен, они не готовы его потерять. Можем ли мы их обвинять? Нет, мы не можем их обвинять", - считает лидер "Бумбокса".
Также ранее сообщалось, что Андрей Хлывнюк признался, что не ездит в соседнюю Россию, потому что для него есть вещи важнее, чем заработки и слава. Судьбы и жизни людей, и от этого невозможно абстрагироваться, покрываясь меркантильными и личными интересами.
Кроме того, он отметил, что не может отдать свой паспорт в руки военным людям, которые подчиняются тем, кто стреляет по украинцам.
Напомним, что Хлывнюк раскрыл правду о разводе с женой после 10 лет брака
Как сообщала Politeka, Хлывнюк сделал срочное обращение, на кону жизнь
Также Politeka писала, что музыканты "Бумбокс" жестко высказались из-за поездок в Россию