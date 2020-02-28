"Що б таке сказати, щоб Вас не..."

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк відповів на чутки про розлучення з дружиною після 10 років шлюбу

Так в ЗМІ з'явилася інформація про те, що соліст групи «Бумбокс» Андрій Хливнюк розлучився зі своєю дружиною Анною. Про це повідомляє українська телеведуча Соломія Вітвіцька на своєму Telegram-каналі «Особливе з Соломією» .

За інформацією каналу, пара вже майже півроку не живе разом і ініціатором розлучення, нібито, є Ганна. У пресі інформацію поширили ще і через те, що пара вже якийсь час не з'являється разом на людях.

Пізніше співак прокоментував журналістці чутки про розлучення особисто, але нічого конкретного не сказав і дуже неохоче реагував на питання:

«…Взагалі-то – це не Ваша справа… Не приносьте свою роботу додому і не тягніть домашні справи на роботу. І буде у вас все добре!», – відповів Андрій на питання про розставання з дружиною.

Нагадаємо, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповів про те, чому відмовився від гастролей в Росії.

Свій коментар він дав у інтерв'ю в шоу "Говорящие головы" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За словами співака, від гастролей група відмовилася ще в 2014 році.

"Розумієте, трапилася така біда, інопланетяни просто висмоктали цю частину земної кулі і вона зараз, як чорна діра. Я дуже сумую, мені дуже шкода. Дуже скучив і рідним, і друзям, але поки що вони до мене приїжджають. Я не уявляю собі, як я піду і дам свій паспорт людині в погонах, яким віддають накази ті ж люди, які віддають накази його колегам стріляти по мені з установки "Град", — сказав Хливнюк.

Раніше Андрій розповів, що він продовжує спілкуватися зі своїми російськими промоутерами, проте їхати в країну-агресорку ні за що не буде.

"Конфліктів особисто у мене, в моїй сім'ї один конфлікт: з людьми, які напали на мою країну. А так конфліктів ніяких немає. Я не поїду в цю країну, поки не закінчиться війна і весь цей жах", - рішуче заявив він.

Рішення відмовитися від гастролей в Росії в колективі групи прийняли одностайно.

Попри велику кількість фанатів там, колектив вирішив, що є більш важливі речі, ніж слава.

Нагадаємо, Брежнєва в прозорому боді показала себе у всій красі.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

Також Politeka писала, що Седокова без трусів викликала шквал критики, за це фото їй буде соромно перед дітьми.