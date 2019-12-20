Соліст групи «Бумбокс» Андрій Хливнюк заступився за підозрюваного у справі про вбивство Павла Шеремета Антоненко

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк підтримав підозрюваного у справі про вбивство Шеремета Андрія Антоненко. Музикант записав відео в підтримку свого колеги-музиканта і опублікував, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, просскрольте сторінку до кінця).

"Я не вірю, що мій добрий знайомий, якого я знаю 20 років, Андрій Антоненко Riffmaster винен в цьому жахливому справі про вбивство ні чим невинну людину, журналіста Павла Шеремета. Я вірю в тебе, Андрюха. Я вірю, що суд повинен довести, що ти ні в чому не винен. Вірю тобі! Передаю великий привіт! Ми з тобою! Ми будемо стежити за тобою, ми не допустимо, щоб невинна людина залишалася за гратами", - сказав Хливнюк.

Зазначимо, що на кону життя виявилася близького друга Хливнюка, адже йому загрожує великий термін за вбивство Шеремета.

Нагадаємо, що Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета, ветеран АТО Андрій Антоненко подав в суд. Адвокат Антоненко, Святослав Жерновников, повідомив про це на своїй сторінці в соцмережі.

Позов підозрюваного спрямований стосовно президента Володимира Зеленського, міністра МВС Арсена Авакова, першого заступника голови Нацполиции Євгена Коваля і генпрокурора Руслана Рябошапки.

Таким чином, Антонеко вирішив захистити свою честь і гідність. Документ повинен розглянути Печерський суд Києва.

зокрема, у позові йдеться про виступ названих осіб 12 грудня, коли розкрилися деталі затримання підозрюваних.

Жерновников повідомив - нехай вони дадуть відповідь за те, що під час брифінгу було проявлено зневага до принципу презумпції невинності.

Нагадаємо також, що раніше звинувачення проти підприємця з Косова Івано-Франківської області Василя Шкондеюка, про затримання якого повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, будується на припущеннях і непрямі докази при наявному алібі у підозрюваного. Про це повідомляє журналіст Володимир Омельчук на одному зі своїх блогів.

На відміну від замаху на Павла Шеремета, вибуховий пристрій під автомобілем Чекурака не спрацювало, і на ньому були виявлено залишки ДНК "Бучі". Втім, автор матеріалу підозрює інсценування замаху на Чекурака, оскільки він і сам не так давно звинувачувався у схожому злочині.

Нагадаємо, сутички почалися на місці арешту підозрюваного у вбивстві Шеремета рок-музиканта.

Як повідомляла Politeka, у справі про вбивство Шеремета затриманий лідер відомої рок-групи «Riffmaster».

Також Politeka писала, що у справі Шеремета несподіваний поворот, наближається скандал.