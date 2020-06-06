Появился проект формата будущих районов по каждой области
Как передает Politeka.net, соответственные снимки и информацию предоставили в Министерстве развития общин и территорий.
Известно, что карты будущих районов были подготовлены на основе предложений областных государственных администраций и длительных консультаций с ассоциациями и экспертами.
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Также, этом проект уже направили на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления.
Рекомендации определяют низшую границу количества населения в будущем районе – 150 тысяч жителей. Этот критерий, в свою очередь, базируется на «Номенклатуре территориальных единиц NUTS-3» Европейского Союза.
Стоить отметить, что это лишь первый проектный документ, который еще может изменится перед утверждением правительства.
Как теперь, возможно, будут выглядеть регионы Украины.
Винницкая, Волынская и Днепропетровская области.
Донецкая, Житомирская и Закарпатская.
Киевская, Ивано-Франковская и Запорожская.
Кировоградская, Луганская и Львовская.
Николаевская, Одесская и Полтавская.
Ровенская, Сумская и Тернопольская
Харьковская, Хмельницкая и Херсонская.
Черкасская, Черновицкаяи Черниговская.
Напомним, Сытник не указал в декларации отдых.
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