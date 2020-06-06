Появился проект формата будущих районов по каждой области

Как передает Politeka.net, соответственные снимки и информацию предоставили в Министерстве развития общин и территорий.

Известно, что карты будущих районов были подготовлены на основе предложений областных государственных администраций и длительных консультаций с ассоциациями и экспертами.

Также, этом проект уже направили на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления.

Рекомендации определяют низшую границу количества населения в будущем районе – 150 тысяч жителей. Этот критерий, в свою очередь, базируется на «Номенклатуре территориальных единиц NUTS-3» Европейского Союза.

Стоить отметить, что это лишь первый проектный документ, который еще может изменится перед утверждением правительства.

Как теперь, возможно, будут выглядеть регионы Украины.

Винницкая, Волынская и Днепропетровская области.

Донецкая, Житомирская и Закарпатская.

Киевская, Ивано-Франковская и Запорожская.

Кировоградская, Луганская и Львовская.

Николаевская, Одесская и Полтавская.

Ровенская, Сумская и Тернопольская

Харьковская, Хмельницкая и Херсонская.

Черкасская, Черновицкаяи Черниговская.

Напомним, Сытник не указал в декларации отдых.

Еще Рoliteka сообщала, что «Слуги народа» объединились с «ОПЗЖ», чтобы принять скандальный закон: кто пострадает от нового союза